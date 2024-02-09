Правительство России продлило разрешение поставок с «Ямал СПГ» до 2040 года

Правительство России продлило разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, бывшего дочернего предприятия «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore. Об этом сообщает Михаила Мишустина.

Поставки разрешены до 2040 года, ранее они были ограничены 31 декабря 2024 года. Продукция направлялась на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном в Индию.

«Ямал СПГ», крупнотоннажный российский проект по сжижению природного газа, использует ресурсы Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. В 2015 году он подписал долгосрочный контракт сроком действия более 20 лет на поставку Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн газа.