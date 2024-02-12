Европа резко увеличила закупки нефти

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европы резко увеличили закупки нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Импорт начал расти после резкого подорожания дизельного топлива и перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за нападений йеменских хуситов. На фоне роста спроса два ключевых западноафриканских сорта, Forcados и Egina, стали продаваться с дисконтами к эталонной Brent в размере четыре-шесть долларов соответственно. Как отметили аналитики, африканское сырье выиграло из-за задержек танкеров с Ближнего Востока и европейским покупателям пришлось переориентироваться на партнеров поближе.

«Рынок осознает тот факт, что сбои в работе Красного моря действительно нарушают транспортные потоки, и Европе нужно приобретать больше сырья, чем у нее есть прямо сейчас», — пояснил ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.

По мнению трейдеров, активные покупки способствуют резкому падению цен на фьючерсы на мировой нефтяной бенчмарк Brent. Сколько продлится такой рост, неясно — предстоящий сезон технического обслуживания НПЗ в регионе может вызвать снижение объемов закупок.