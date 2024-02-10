Нацбанк Таджикистана снизил ставку рефинансирования до 9,5%

Национальный банк Таджикистана на первом в 2024 году плановом заседании комитета по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5% - с 10% до 9,5%, решение вступит в силу с 12 февраля. Об этом говорится в решении банка.

"С 12 февраля 2024 года ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 процентных пункта и установлена на уровне 9,5% годовых", - говорится в решении, опубликованном Нацбанком.

Решение связано, в частности, со стабилизацией цен на внутренних и международных рынках, а также уровнем инфляции, который находится ниже расчетного показателя, отметили в Нацбанке. По последним опубликованным Нацбанком данным, инфляция в декабре 2023 года составила 0,4%, годовая по состоянию на тот же месяц - 3,8%. При этом целевой показатель инфляции, установленный регулятором на среднесрочный период, составляет 6% плюс-минус 2%.