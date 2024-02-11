В МИД РФ раскрыли, каким будет ответ на «алмазные» санкции ЕС

Введенные против российских алмазов санкции Евросоюза сильнейшим образом ударят по Бельгии, а не по России, Москва же при подготовке ответных мер руководствуется обеспечением своих интересов, заявил РИА Новости глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По его словам, сейчас в бельгийском алмазном лобби не скрывая обсуждают потерю тысяч рабочих мест и трети товарооборота.

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Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны, — убежден дипломат.

Ранее Студенников заявил, что попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу. Он подчеркнул, что отказ ЕС от сотрудничества с Россией негативно сказался на промышленном производстве и конкурентоспособности европейских предприятий. В качестве примера он привел Бельгию, которая импортирует до 80% энергоресурсов.