В США заявили, что импорт российского урана могут запретить в 2024 году

В Вашингтоне намерены перейти на продукцию европейского концерна URENCO, но оставляют лазейки в законе, позволяющие возобновить импорт обогащенного урана из России. Об этом пишет Financial Times.

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году», — отмечает издание.

В декабре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт низкообогащенного урана из РФ. Запрет продлится до 2040 года. При этом проект закона предусматривает, что министр энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга может отменить данный запрет. Это произойдет, если поставок урана не хватит или если импорт будет отвечать национальным интересам США.

Власти США рассчитывают, что российский уран сможет заменить продукция европейского концерна URENCO. Однако ряд экспертов считает, что отказ от российского импорта может ударить по планам США создать свои перспективные реакторы.