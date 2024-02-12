В РФ снизился объем торгов турецкой лирой на фоне проблем с расчетами

По итогам января объем торгов турецкой лирой в режиме торгов «завтра» составил 13,9 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант». Это почти в четыре раза меньше результата декабря и почти в пять раз выше результата января 2023 года.

В прошлом году лира стремительно набирала обороты торгов на Московской бирже и ко второму полугодию они впервые превысили 50 млрд рублей в месяц. В последующие месяцы показатель оставался вблизи этого уровня. Активность участников рынка весной выросла на фоне сообщений о частичном восстановлении ввоза товаров в Россию через Турцию. Кроме того, лира станет одной из валют, в которых будет пополняться Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщал Минфин.