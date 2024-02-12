Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник
Банковские ведомства Москвы и Анкары обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов между Россией и Турцией, но конкретных данных об этом пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе Турции.
«Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT.
В США заявили, что импорт российского урана могут запретить в 2024 году
Некоторые частные турецкие банки закрыли счета российских фирм, это связано с давлением США в связи с санкциями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Gесков заявил, что власти РФ в курсе ситуации, ведется диалог с Анкарой.