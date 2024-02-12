Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах

Банковские ведомства Москвы и Анкары обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов между Россией и Турцией, но конкретных данных об этом пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе Турции.