ОПЕК+ резко сократила нефтедобычу

Страны-участницы ОПЕК+ в январе 2024 года сократили объем добычи нефти до рекордной отметки за последние шесть месяцев. Согласно исследованию S&P Global Commodity Insights, по итогам прошлого месяца они добывали в среднем 41,2 млн баррелей нефти в сутки, что на 340 тыс. баррелей меньше, чем в декабре 2023 года.

Как пишут «Ведомости», нефтедобыча снижалась из-за добровольных сокращений в ряде государств ОПЕК+, кроме того, на январский показатель повлияли забастовки жителей Феццан в Ливии, в результате которых на 18 суток прекратилась разработка крупнейшего в этой стране месторождении Шарара, дававшего по 300 тыс. баррелей в день. Из-за этого общее суточное производство нефти в Ливии снизилось на 120 тыс. баррелей до 1,02 млн баррелей, показав наиболее серьезное падение в ОПЕК+.