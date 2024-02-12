В ОАЭ намерены работать с ОПЕК+ над стабильностью мирового рынка нефти

"Мы привержены работе с нашими коллегами в ОПЕК и ОПЕК+ и проводим регулярные встречи <...> для изучения ситуации и принятия решений, которые обеспечат стабильность глобального рынка", - сказал министр эмиратскому информационному агентству WAM на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае.

30 ноября 2023 года несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила действующее с лета 2023 года добровольное ограничение производства на 1 млн б/с, а Россия объявила о сокращении поставок нефти на 200 тыс. б/ с, до 500 тыс. б/с. Еще на 700 тыс. б/с добычу сократили Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман.