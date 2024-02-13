США сообщили о сокращении дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета США в январе сократился примерно в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства финансов.

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Согласно приведенной информации, в минувшем месяце дефицит бюджета США составил $21,93 млрд, тогда как в январе 2023 года достигал $38,78 млрд. При этом за четырехмесячный период, прошедший с начала финансового года (начинается 1 октября), дефицит бюджета составил $531,86 млрд, что на 16% выше показателей, зафиксированных за аналогичный период в 2023 году ($460,19 млрд).

Ранее Бюджетное управление американского Конгресса опубликовало прогноз, из которого следует, что дефицит федерального бюджета страны достигнет в 2024 финансовом году $1,6 трлн. В 2025 году он возрастет до $1,8 трлн, снизится до $1,6 трлн в 2027 году, а к концу 2034 года увеличится до $2,6 трлн.

Государственный долг США, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого.