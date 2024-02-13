Подсчитаны убытки Великобритании в экспорте из-за выхода из ЕС

Потери Великобритании в экспорте в связи с выходом страны из Евросоюза оцениваются в £100 млрд в год. Об этом сообщает The Independent.

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Среди предприятий, столкнувшихся с наибольшими издержками из-за решения властей - организации, которые производят спортивные товары, детские игрушки, ювелирные изделия и медицинское оборудование, говорится в публикации. Из-за новых правил торговли товарооборот сократился на 30% в период с 2020 по 2023 год.

Увеличение экспорта Великобритании после выхода из единого рынка было не столь значительным в сравнении с другими странами с развитой экономикой. Это повлекло за собой упущенный рост экспорта товаров и услуг примерно на £23 млрд ежеквартально.

По словам экономистов, выход из ЕС в целом негативным образом отразился на экономике Великобритании. В стране возникли проблемы с рабочими местами и заработной платой. Доцент Лондонской школы экономики Томас Сэмпсон отметил, что ежегодно выход из ЕС обходится стране в сумму от £75 млрд до £125 млрд (эквивалентно 3-5% ВВП).