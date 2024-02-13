Названа страна с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы

Страной с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы в Международном энергетическом агентстве (МЭА) Индию. По мнению экспертов, государство обеспечит более трети роста до 2030 года на фоне ускорения энергетического перехода в ведущих экономиках и менее энергоемкой фазы развития в Китае.

На фоне динамичного роста экономики, урбанизации и индустриализации, поддерживаемых увеличением нефтепереработки, суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 6,6 миллиона при глобальном приросте в 3,3 миллиона, отмечается в материалах МЭА.

Индия уже сейчас является вторым по величине импортером нефти в мире и занимает шестую позицию по экспорту нефтепродуктов. Поставки страны в Европу растут в том числе на фоне резкого сокращения присутствия России на рынке континента из-за санкций и значительного роста импорта из РФ.