В РФ заявили о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме

«Пишут ... рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке. Они дают время, как правило, на вывод средств и на другие организационные моменты», — пояснил эксперт.