Bloomberg узнал, сколько танкеров прекратили перевозку нефти РФ из-за санкций

Около половины танкеров из 50, которые оказались в санкционном списке США, завершили транспортировку нефти из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как уточняется в публикации, данная картина свидетельствует о том, что ужесточение рестрикций оказывает давление на РФ. Агентство пишет, что после введения ограничений груз забрали 18 танкеров, из которых девять были челночными.

Такое же число получало топливо в обычном режиме. Еще семь танкеров простаивали до их включения в санкционный список, 21 не загружали топливо.

США и другие страны G7 приняли решение ужесточить меры по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть ($60 за баррель) в конце прошлого года. Страны ввели ограничения в отношении судоходных компаний, которые перевозят сырье из России.