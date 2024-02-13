В Кремле предупредили о последствиях при экспроприации активов

Экспроприация чужой собственности грозит серьезными последствиями для мировой экономики, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, на праве, на перспективах развития экономики, на инвестиционном климате", - заявил представитель Кремля журналистам, говоря о планах Запада по конфискации активов РФ и комментируя позицию представителя Международного валютного фонда (МВФ) о том, что конфискация замороженных активов России должна быть юридически обоснована.

По мнению Пескова, экспроприация активов "может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики".

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила в начале декабря 2023 года о возможных рисках для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае возможной конфискации Западом активов России, замороженных за рубежом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Георгиева подчеркнула, что возможное использование этих авуаров "должно было бы опираться на международную основу". Надо "очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности", указала глава МВФ.

12 февраля совет ЕС утвердил постановление, которое даст легальную базу для хранения и использования прибыли от замороженных активов России для Украины.