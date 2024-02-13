Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»

"В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", - говорится в сообщении.

Приостановка продажи коснется расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства от 28 декабря 2023 года, отметили в пресс-службе.