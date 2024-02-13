Стало известно, компенсирует ли Эквадор выпадающий экспорт бананов в РФ
Эквадору не удастся компенсировать выпадающий экспорт бананов в Россию наращиванием поставок в КНР. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные эквадорской и китайской статслужб.
Отмечается, что в 2023 году страна направляла в КНР 22 тысячи тонн бананов каждый месяц. После вступления в силу соглашения объем экспорта может составить 33 тысяч тонн. В итоге за 12 месяцев суммарный объем поставок составит около 400 тысяч тонн в год.
При этом Эквадор отправлял в РФ порядка 120 тысяч тонн бананов в месяц. В связи с ограничениями поставки ожидаются на уровне около 83 тысяч тонн в месяц.
Увеличение эквадорских поставок в Китай достигнет 133 тысячи тонн в год. Данный показатель в 3,2 раза меньше потенциальных потерь из-за российских ограничений (427 тысяч тонн).
Россельхознадзор принял решение о приостановке с 5 февраля ввоза в РФ бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве пояснили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры. О подписании соглашения между Эквадором и Китаем, в рамках которого экспорт бананов в КНР должен вырасти на 50%, стало известно позднее.