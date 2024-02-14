Валютный рынок Азии потрясен высокой инфляцией в США

Большинство азиатских валют понесли значительные потери в среду, в то время как доллар завис вблизи трехмесячного максимума после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили опасения, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентную ставку на высоком уровне.

Больше всего в ходе торгов пострадала иена, так как недавние «голубиные» сигналы Банка Японии заставили трейдеров сдержанно отнестись к валюте. Иена перешла за отметку 150 за доллар впервые с конца ноября и стала худшей азиатской валютой на этой неделе.

Высокопоставленный чиновник Банка Японии заявил, что хотя банк и начнет повышать процентную ставку со сверхнизкого уровня в этом году, он, скорее всего, будет делать это медленными темпами, предвещая ограниченное ужесточение сверхмягких монетарных условий, которые оказывали давление на иену в последние месяцы.

Однако ключевым фактором давления на иену были ожидания повышения процентной ставки в США, особенно после опубликованных во вторник данных по индексу потребительских цен (CPI).

Индекс доллара и фьючерс на доллар упали примерно на 0,1% в ходе азиатских торгов, но оставались в непосредственной близости от трехмесячного максимума.

Доллар США вырос в ходе ночных торгов после того, как данные по CPI в США показали, что инфляция в январе оказалась сильнее, чем ожидалось. Эти данные придали больше убедительности недавним предупреждениям чиновников ФРС о том, что высокая инфляция заставит банк дольше сохранять процентную ставку на прежнем уровне.

Кроме того, трейдеры еще больше снизили надежды на скорое снижение ставки. Инструмент мониторинга ставки подсказал, что трейдеры оценили в 63,5%-ную вероятность того, что ФРС сохранит ставку на уровне 5,25-5,5% в мае, а в июне пойдет только на снижение ставки на 0,25%, в то время как они оценивали вероятность этого в 51%.

Повышенная ставка в США в течение длительного времени неблагоприятно сказывается на высокодоходных азиатских валютах, поскольку разрыв между рискованными и низкорискованными активами сокращается. Доходность казначейских облигаций США также выросла после публикации данных по инфляции во вторник.

Остальные азиатские валюты не изменились в среду после резких ночных потерь. Австралийский доллар вырос на 0,1% после падения до трехмесячного минимума на предыдущей сессии.

Южнокорейский вон вырос на 0,2% после того, как понес самые сильные дневные потери почти за месяц, в то время как сингапурский доллар остался около трехмесячного минимума.

На офшорных торгах юань остался статичным, но был в пределах видимости трехмесячного минимума. Внутренние рынки Китая были закрыты в связи с недельным праздником Нового года по лунному календарю.