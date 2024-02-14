В России средняя цена на духи снизилась почти на четверть

В России средняя стоимость на все виды духов в 2023 году составила 1545 рублей за флакон. Это на четверть дешевле, чем было в 2022 году. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий.

«Средняя цена всех видов духов в РФ в 2023 году составила 1545 рублей за флакон. В 2022 году показатель был на 24% выше (2042 рублей за штуку — прим. URA.RU)», — передает газета «Ведомости».

Аналитики государственной системы маркировки «Честного знака» связывают снижение средней цены с увеличением спроса на товары отечественного производства, у которых цена ниже, чем у импортной продукции. Маркировка для производителей и импортеров парфюмерной продукции стала обязательна с 1 октября 2020 года.