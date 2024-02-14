Оценена выгода от международных расчетов в цифровых рублях

Если цифровой рубль достигнет оборота в 1–5% во внешней торговле, потенциальный экономический эффект для бизнеса от его использования при трансграничных переводах составит от 15 млрд до 103 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование о цифровом рубле компании «Яков и партнеры» (бывший московский офис консалтинговой фирмы McKinsey) и Центрального университета.

По словам авторов, благодаря использованию цифровых валют в расчетах уменьшатся расходы на комиссии. Специалисты также указали на то, что время обработки платежей за счет проведения прямых транзакций сократится.

В исследовании говорится, что цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) позволяют обеспечивать значительно большую скорость за счет автоматизированной обработки и отсутствия ручной проверки на каждом этапе.

Авторы подчеркивают, что экономическая выгода от трансграничных переводов с помощью цифрового рубля будет распределена между бизнесом и банковским сообществом.