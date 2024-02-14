В АКОРТ оценили риски возникновения дефицита шоколада в России

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев оценил вероятность существенного уменьшения в России ассортимента шоколада и изделий из него. В беседе с РИА Новости он указал на отсутствие таких рисков.

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Разговоры о подорожании продукции начались в России в связи с повышением стоимости какао-бобов в мире. По словам собеседника, биржевые цены на продукцию за последний год увеличились более чем вдвое. Так, себестоимость производства шоколада растет во всем мире, отметил Караваев. Он назвал подорожание шоколада объективной мировой тенденцией. Россия тоже подвергается ее влиянию, отметил председатель.

Караваев напомнил о том, что наша страна не выращивает свой урожай какао-бобов.

По его словам, производители шоколада уже направляют ретейлерам предупреждения о повышении цен. Однако торговые сети плавно и поэтапно переносят рост цен производителей на полку, заявил собеседник.