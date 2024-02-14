Перечислены факторы, влияющие на стоимость хлеба

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон перечислил факторы, которые отражаются на цене хлебобулочных изделий в рознице. Так, по его словам, среди них — арендные платежи, затраты на упаковку и транспорт, цены на сырье и ингредиенты, оплата труда работников, передает «Парламентская газета».

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Эксперт обратил внимание на то, что указанные составляющие себестоимости в последние годы демонстрируют рост. Он также указал на наличие наценки торговых сетей, которая может достигать 35 процентов.

В минувшем году средняя стоимость килограмма пшеничного хлеба в магазине с января по декабрь повысилась на 6,5 процента — с 85,23 до 90,76 рубля, следует из данных Росстата. В начале 2023-го килограмм ржаного стоил 70,4 рубля, а в конце — уже 74,91, что на 6,4 процента больше.

По мнению Кацнельсона, увеличение числа хлебопекарных компаний позволит удовлетворить потребности населения в качественном и безопасном продукте.