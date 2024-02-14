В Shell заявили о стабилизации цен на газ в мире

"Это помогло снизить и стабилизировать цены на газ в ключевых регионах-импортерах Европы и Восточной Азии по сравнению с рекордно высокими показателями и беспрецедентной волатильностью, наблюдавшимися с конца 2021 по 2022 год. Однако цены на газ и их волатильность в 2023 году оставались значительно выше, чем в период 2017-2020 годов", - говорится в отчете.