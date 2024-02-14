В Узбекистане хотят запретить открытие счетов для лиц под санкциями

Парламент Узбекистана принял в первом чтении законопроект, разрешающий банкам не открывать счета и не проводить операции для лиц под санкциями. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Цель — избежать рисков для банковской системы страны.

«Согласно законопроекту, банки, платежные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать в открытии счетов и проведении операций с клиентами, если есть риск применения к банкам экономических санкций», — говорится в сообщении.

Также ЦБ Узбекистана получит право устанавливать требования по управлению подобными рисками.

В парламенте отметили, что это поможет избежать разрыва отношений с иностранными банками и введения ограничений против финучреждений Узбекистана.

Законопроект принят в первом чтении. Его инициаторы считают, что новые нормы укрепят систему соблюдения санкций в процессе интеграции страны в мировую финансовую систему.