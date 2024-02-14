Коммерсант: без газа из РФ экономика Германии слабеет

Германия медленнее остальных стран Европы адаптируется к изменениям, связанным с украинским кризисом, пишет «Коммерсант». Последняя версия индекса текущей экономической ситуации (ZEW) продемонстрировала, что этот показатель в феврале опустился до минимума с июня 2020 года.

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Февральский индекс ZEW составил минус 81,7 пункта (об оптимизме говорят показатели выше ноля). Статистические данные по-прежнему указывают на слабость немецкой экономики, подчеркивает «Коммерсант».

Как отмечает газета, особенно сильно на экономике Германии сказывается сокращение потока российского газа. Следствием этого стало снижение промышленного производства в стране. По данным Евростата за ноябрь, промпроизводство в Германии сократилось на 4,9 процента к ноябрю 2022-го.

Раньше немецкая экономика росла во многом благодаря экспортным заказам, которых в последние годы стало меньше.

«Коммерсант» отмечает, что Франции удается адаптироваться быстрее. Страна остается более привлекательной для прямых иностранных инвестиций.

Экономическую стабильность газета объясняет опорой Парижа на расширившийся в 2023 году сектор услуг, включающий туризм. Также Франции удается снизить зависимость от газа благодаря развитию атомной промышленности, тогда как в Германии в 2023-м отключили три последние АЭС.