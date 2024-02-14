В РФ отпускные цены на яйца за неделю показали околонулевую динамику

"Цены производителей на куриные яйца за прошедшую неделю показали околонулевую динамику, как и в розничном сегменте. Отпускные цены на куриное мясо за последний месяц снизились на 2%, что оказывает влияние и на потребительскую стоимость этой продукции", - говорится в сообщении.

Таким образом, Минсельхоз держит на особом контроле ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Так, за последний месяц наблюдается снижение отпускных цен на несколько социально значимых продуктов. В том числе на рис, подсолнечное масло, вермишель, рыбные консервы и другие товары.

"Особо отметим снижение стоимости гречневой крупы, которая за месяц подешевела на 8,3%. При этом к соответствующей дате прошлого года ее отпускная стоимость упала на 22%. Такая динамика обусловлена высоким урожаем гречихи в прошлом году, который полностью закрывает потребности российских переработчиков в доступном сырье", - добавляется в сообщении министерства.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 30 января по 5 февраля 2024 года цены на них снизились на 0,73%, с 23 по 29 января 2024 года - на 1%, с 16 по 22 января 2024 года - на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.