В США за неделю увеличились запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 12 млн баррелей и на 9 февраля составили 439,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.