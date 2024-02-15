Журналист Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США

Американский журналист Такер Карлсон, посетивший московский "Ашан", заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США. Соответствующее видео размещено на его сайте. В магазине американец купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты, которые, по его мнению, могла бы приобрести семья из четырех человек на неделю. Журналист удивился тому, что в российском магазине продают продукцию из-за рубежа, например, шоколадные батончики "Сникерс", "Баунти", "Марс" и другие. "Я думаю, это должно быть запрещено законом", — поиронизировал Карлсон. В итоге журналист купил продукты на 9481 рубль (примерно $104). По словам Карлсона, в США за аналогичную продуктовую корзину он отдал бы более $400. Такая разница в ценах разозлила американца. "Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю", — сказал он. Также Такер Карлсон признался, что его отец ходил на открытие первого ресторана McDonalds на Тверской улице в Москве в 1990 году.