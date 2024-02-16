Турция нашла замену пшенице из Аргентины и Бразилии
Данные турецкой статслужбы свидетельствуют о наращивании Турцией импорта пшеницы из России до рекордного показателя. Объем увеличился до 9 миллионов тонн, передает агентство «Прайм».
Еще в 2022 году турецкая сторона закупала продукцию у целого ряда государств. В этом списке были 30 стран, среди них - Россия, Украина, Аргентина, Бразилия, Болгария, Казахстан и Латвия.
В прошлом году некоторые страны приняли решение о прекращении поставок в Турцию. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Кипре, Чехии, Египте, Грузии, Иране, Израиле и Латвии.
Турция ранее приобретала более 220 тысяч тонн пшеницы у перечисленных государств. Также среди стран, колоссально сокративших поставки - Мексика и Ливан.
Турецкий бизнес нарастил закупки в РФ в 1,4 раза в связи с корректировками поставок на рынки.
Ранее сообщалось, что тарифная квота на экспорт зерна начинает действовать в РФ с 15 февраля. Она будет ограничивать вывоз зерна до 30 июня 2024 года.