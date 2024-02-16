Турция увеличила покупки пшеницы у России

Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 миллионов тонн после того, как Аргентина, Бразилия и несколько других страны прекратили поставки в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой службы.

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Турция в 2022 году приобретала пшеницу у 30 стран, в том числе у России, Украины, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Казахстана и Латвии. Всего было импортировано 8,9 миллиона тонн.

Но в 2023 году Аргентина, Бразилия, Кипр, Чехия, Египет, Грузия, Иран, Израиль и Латвия прекратили поставки в Турцию. А Мексика и Ливан уменьшили поставки почти до нуля.

На фоне такой ситуации Турция купила у России в 1,4 раза больше зерна — 9 млн тонн на $2,7 млрд.