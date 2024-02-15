Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%

Инфляция в Аргентине за 12 месяцев составила более 250%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC) в отчете, опубликованном на сайте учреждения.

"Инфляция в январе достигла 20,6%, а за последние 12 месяцев составила 254,2%", - говорится в документе.

Согласно отчету, в январе стоимость услуг в транспортной сфере увеличилась на 26,3% из-за роста цен на проездные билеты в общественном транспорте, а также подорожания топлива. На 25,1% выросла стоимость услуг телефонной связи и доступа в интернет. Резко увеличилась стоимость средств личной гигиены и, как следствие, услуг в сфере красоты - на 44,4%.

Меньше всего подорожала одежда и обувь (рост в январе составил 11,9%), а также образование, стоимость которого выросла на 0,9%.

В начале января Институт статистики и переписи Аргентины опубликовал данные по инфляции за 2023 год, согласно которым цены в стране за 12 месяцев в среднем выросли на 211,4%. Инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября 2023 года.