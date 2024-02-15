Цены на импортный алкоголь могут вырасти до 30%

В Центральной акцизной таможне (ЦАТ) призвали поставщиков алкоголя ускорить процесс переноса маркировки ввозимого спиртного из Латвии в Россию, узнал РБК. Это грозит подорожанием импортного алкоголя до 30%.

Согласно источникам, в ЦАТ недовольны, что значительная часть ввозимого спиртного продолжает маркироваться вне РФ. Кроме того, в таможне подчеркнули, что на данный момент российское законодательство не предусматривает ответственность за маркировку продукцию за пределами страны.

До 2021 года в России действовал запрет на ввоз товаров без особых федеральных марок. Их наносили либо сами иностранные производители, либо партнерские склады. Из-за удобной и развитой инфраструктуры «экспортным хабом» для алкоголя и табака стала Латвия.

Три года назад в РФ запустился эксперимент по маркировке импортных товаров на территории страны. Изначально он проводился в Калининградской области, но в 2022-м расширился на всю Россию.