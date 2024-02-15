Экономика Британии вступила в техническую рецессию

ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале 2023 года, и это означает, что экономика Соединенного Королевства вступила в техническую рецессию.

Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, опрошенных агентством Reuters. Они предсказывали падение показателя на 0,1%, то есть на то же самое значение, как и в третьем квартале 2023 года. Техническая рецессия объявляется, когда экономический спад фиксируется два квартала подряд.