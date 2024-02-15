Страны ОПЕК+ в январе превысили план по добыче нефти

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в январе 2024 года сократили производство нефти на 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 34,87 млн б/с, однако превысили план по добыче, учитывая добровольные сокращения, на 550 тыс. б/с. Это следует из февральского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на январь составлял 34,32 млн б/с, а реальная добыча составила 34,87 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне 550 тыс. б/с.

Среди стран, объявивших о новых сокращениях добычи нефти с января 2024 года, сильнее всего добычу снизили Кувейт (-120 тыс. б/с) и Ирак (-100 тыс. б/с). Россия сократила производство на 40 тыс. б/с к декабрю, до 9,44 млн б/с. Саудовская Аравия немного нарастила добычу - на 20 тыс. б/с, до 8,97 млн б/с, при этом не превысив свою квоту.

Ряд стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.