Аналитики зафиксировали обвал мировых поставок нефти

В мире зафиксировали резкое падение мировых поставок нефти в январе 2024 года. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

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По данным МЭА, они сократились на 1,4 млн баррелей в сутки и составили 101,45 млн баррелей.

Среди причин аналитики МЭА называют неблагоприятные погодные условия в Северной Америке. Из-за сильных холодов там возникли перебои с добычей, и она снизилась в США на 540 тыс. баррелей в сутки, а в Канаде — на 360 тыс.

Еще одним фактором стало сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки. Это привело к выпадению 300 тыс. баррелей в сутки из мировых поставок. Кроме того, на ситуацию повлияла напряженность в Красном море, что осложнило транзит нефти.

При этом МЭА отмечает, что России в январе удалось сохранить экспорт нефти на уровне декабря — 7,7 млн баррелей в сутки. Выручка российских компаний даже выросла на 1,4% до $15,7 млрд.