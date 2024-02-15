Доходы России от продажи нефти выросли

По итогам января 2024 года коммерческая выручка российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов выросла на 1,4 процента в сравнении с декабрьским показателем и достигла уровня в 15,7 миллиарда долларов. О наращивании сырьевых доходов РФ сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом среднесуточные объемы российского экспорта нефти и нефтепродуктов в начале этого года почти не изменились в сравнении с показателем за декабрь и составили порядка 7,7 миллиона баррелей, уточнили эксперты. Наращивание доходов они связали с «небольшим ростом цен на нефтепродукты».

Во второй половине января в МЭА сообщили о резком падении доходов российских экспортеров нефти. По итогам декабря показатель снизился до 14,4 миллиарда долларов, что стало минимальным значением за шесть месяцев. Эксперты связали динамику с увеличением скидок на российскую нефть и сокращением базовых цен на углеводороды.