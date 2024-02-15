Турция готова заменить поставки эквадорских гвоздик и роз в Россию

Турецкие производители цветов заявили о готовности увеличить поставки в Россию. Об этом рассказал заместитель председателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар, его слова приводит РИА Новости.

Объем экспорта этого вида продукции из Турции в РФ в 2023 году вырос до 5,6 миллиона долларов по сравнению с 4,3 миллиона долларов годом ранее, отметил он.

«Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке», — сообщил Дюндар.

По его словам, в России отмечается высокий спрос на цветы, в частности, красные гвоздики и розы, и для Турции это важный рынок.