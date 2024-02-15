Глава Euroclear не согласилась с идеей G7 об использовании активов России

Глава международной площадки Лив Мостри назвала подобные действия непрямой конфискацией. «Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация», — сказала в интервью газете Financial Times гендиректор депозитария. При этом Мостри заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от российских активов. После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится на счетах бельгийской Euroclear.