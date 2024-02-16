Аэропорт Махачкалы в 2024 году прогнозирует рост пассажиропотока на 7%

Международный аэропорт Махачкалы прогнозирует рост пассажиропотока на 7% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Воздушная гавань планируют обслужить более 3 миллионов человек.

В прошлом году аэропорт Махачкалы принял рекордные 2,8 миллиона человек.

«На 2024 год мы ставим планку — 3 миллиона пассажиров, которые хотим обслужить. Думаю это реальная цифра, которая с учетом всех развивающихся темпов может быть реализована благодаря развитию турпотока и маршрутной сети», — сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

По его словам, за последние 10 лет пассажиропоток в аэропорту Махачкалы увеличился в 6 раз.