Аэропорт Махачкалы в 2024 году прогнозирует рост пассажиропотока на 7%

Аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток на 7% к концу года
Международный аэропорт Махачкалы прогнозирует рост пассажиропотока на 7% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Воздушная гавань планируют обслужить более 3 миллионов человек.
В прошлом году аэропорт Махачкалы принял рекордные 2,8 миллиона человек.
«На 2024 год мы ставим планку — 3 миллиона пассажиров, которые хотим обслужить. Думаю это реальная цифра, которая с учетом всех развивающихся темпов может быть реализована благодаря развитию турпотока и маршрутной сети», — сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
По его словам, за последние 10 лет пассажиропоток в аэропорту Махачкалы увеличился в 6 раз.
Международный аэропорт Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры республики. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Оттуда выполняются рейсы по России, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.