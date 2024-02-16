Евросоюз закупил газа и нефти у России на €30 млрд

Страны Евросоюза закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро в 2023 году. Россия продолжала поставлять в ЕС углеводороды, не находящиеся под санкциями. Москва24

Ввоз нефтепродуктов и газа остается возможным за счет того, что под рестрикции не попал трубопроводный газ и СПГ. Лишь Чехия, Словакия и Венгрия за 2023 год получили через нефтепровод «Дружба» российской сырой нефти на сумму в €5,9 миллиарда. Еще €2,5 миллиарда за нефть отдала Болгария, ранее заявлявшая о намерении прекратить импорт в марте 2024 года. ТК "Звезда"

Отмечается, что в 2022 году товарооборот стран Евросоюза с Россией составлял свыше €90 млрд. В тот период цена за баррель нефти в среднем достигала $100. При этом относительно периода 2021 года оборот взаимной торговли РФ и ЕС сократился в 2,8 раза. Газета.Ru