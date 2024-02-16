Россия значительно сократила вывоз бензина

Поставки высокооктановых бензинов из России за границу с начала 2024 года просели на 27% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023-го, до 639 тыс. тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среднесуточный объем вывоза в январе составил 14,7 тыс. тонн против 20,1 тыс. тонн годом ранее. За период с 1 по 13 февраля экспорт упал на 28% год к году.

Такая динамика связана с внеплановыми ремонтными работами на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пояснили аналитики. По этой же причине в стране сократились объемы переработки нефти. Так, в прошлом месяце показатель упал на 4% год к году, до 747,9 тыс. тонн в сутки.

В конце января российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива.