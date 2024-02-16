Турцию уличили в неофициальных поставках российской нефти в Европу

Турция занимает первое место по закупкам российских нефтепродуктов, при этом «подозрительно» наращивая их объемы соразмерно с поставками ресурсов в Европу, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, Анкара неофициально перепродает российские ресурсы в Европу, отрицая при этом прямой реэкспорт.

По данным Eurostat в 2023 году ЕС закупил у России нефть и газ на €30 млрд. В беседе с НСН Юшков подчеркнул, что это лишь официальные данные, которые не учитывают «контрабанду».

«Кто-то, возможно, и получает контрабандные объемы реэкспортом, но это уже не считается российскими поставками. Не Россия этим занимается», — заявил он.

Помимо Турции, основными покупателями нефти из России выступают Китай (первое место по объемам закупок) и Индия (второе место), напомнил эксперт. Далее идут Турция, а затем – Южная Корея. Также много ресурсов закупают Бразилия, Египет, Ливия, добавил Юшков.

Что касается нефтепродуктов, то лидирует Турция – их она неофициально перепродает в Европу, заявил аналитик. В первую очередь, по его словам, речь идет о дизеле. Он пояснил, что его страна закупает официально для внутреннего рынка, чтобы высвободить собственные ресурсы для последующей реализации.

«Если мы посмотрим статистику, на сколько мы увеличили поставки нефтепродуктов в Турцию, ровно на столько же она увеличила поставки в Европу, — отметил аналитик. — Они, конечно, заявляют, что это не прямой реэкспорт. Но можно сделать выводы».