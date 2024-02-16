В ЦБ оценили перспективы роста цен в России

В среднесрочной перспективе баланс рисков роста потребительских цен в России останется смещенным в сторону проинфляционных. О сохранении угрозы роста потребительских цен в стране сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Основные риски будут связаны с изменением условий внешней торговли под влиянием геополитической напряженности, уточняется в пресс-релизе регулятора. При таком сценарии высокие инфляционные ожидания будут сохраняться «на среднесрочном горизонте».

«Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях», — заявили в ЦБ.

В свою очередь, дезинфляционные факторы будут связаны в первую очередь с более стремительным замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. Тем не менее в настоящее время темпы потребительских цен в стране остаются на высоком уровне и, по состоянию на 12 февраля, находились на отметке в 7,4 процента в годовом выражении.