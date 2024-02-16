В ЦБ прокомментировали сегодняшнее решение по ключевой ставке

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала сегодняшнее решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров она заявила, что регулятор сегодня рассматривал сохранение и повышение ключевой ставки, передает ТАСС.

Также Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки в стране. При этом, по ее словам, говорить можно лишь о плавном падении.

Кроме того, глава ЦБ высказалась о ситуации в мировой экономике. Она складывается несколько лучше ожиданий, заявила Набиуллина.

Внимание она уделила и темпам роста цен в России. Глава ЦБ подчеркнула, что они начали замедляться. По ее словам, пиковые значения текущего роста цен в России были пройдены осенью 2023 года.

Также Набиуллина заявила, что базовый прогноз ЦБ не предполагает рецессии в экономике РФ.