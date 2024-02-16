Набиуллина рассказала, что влияет на текущий курс рубля

Текущий курс рубля складывается под влиянием фундаментальных факторов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

Она отметила, что в настоящее время курс рубля — плавающий, поэтому в ЦБ не дают никаких прогнозов по нему.

«Но хочу сказать — и обратить на это внимание, — что курс рубля складывается под влиянием фундаментальных факторов, никаких там специальных, искусственных факторов в этом нет», — добавила Набиуллина.

По ее словам, главными факторами, которые влияют на курс рубля, являются денежно-кредитная политика и состояние торгового баланса.