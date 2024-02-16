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ЦБ: на текущий курс рубля оказывают влияние фундаментальные факторы

Текущий курс рубля складывается под влиянием фундаментальных факторов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

Набиуллина рассказала, что влияет на текущий курс рубля
© РИА Новости

Она отметила, что в настоящее время курс рубля — плавающий, поэтому в ЦБ не дают никаких прогнозов по нему.

«Но хочу сказать — и обратить на это внимание, — что курс рубля складывается под влиянием фундаментальных факторов, никаких там специальных, искусственных факторов в этом нет», — добавила Набиуллина.

По ее словам, главными факторами, которые влияют на курс рубля, являются денежно-кредитная политика и состояние торгового баланса.

Ранее аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что текущие колебания доллара по отношению к рублю являются локальными. В частности, на американскую валюту повлияли опубликованные данные Росстата по инфляции в РФ за январь, которые оказались «неожиданно сильными».

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