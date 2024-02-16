Путин высказался о высокой ключевой ставке Центробанка

"В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим - и правительство, и Центральный банк", - сказал глава государства на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности. ТАСС