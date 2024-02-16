Набиуллина раскрыла главный фактор для принятия решений
Главным фактором для принятия решений по денежно-кредитной политике, которым руководствуется Банк России, является равномерность. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».
Она уточнила, что под равномерностью имеется в виду ситуация с бюджетом, его расходами и дефицитом.
«Это те факторы, которые мы учитываем при принятии решения, потому что они влияют на совокупный спрос. Мы исходим из тех предпосылок, по которым уже приняты решения, и они нам известны», — добавила Набиуллина.
Говоря о всплесках в какие-то месяцы, она указала, что такое может происходить, но для калибровки политики ЦБ важнее является динамика расходов в целом по году.
Ранее Набиуллина рассказала, что на текущий курс рубля влияют фундаментальные факторы, «специальных и искусственных нет».