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Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы

После двухмесячного перерыва Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Газета.Ru

По данным агентства, покупатели, в числе которых оказалась компания Hindustan Petroleum, нашли способ расчета за российское сырье. Наиболее вероятно, что платежи будут производиться в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Поставки нефти Sokol за рубеж осуществляет дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «Сахалин-1». News.ru

По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ. NSN.FM

Индийские государственные НПЗ были вынуждены в конце прошлого года прекратить закупки нефти сорта Sokol после того, как правительство республики рекомендовало им не платить за нее в китайских юанях. Как тогда сообщал Bloomberg, российские поставщики нефти требовали от индийской стороны оплаты именно в национальной валюте КНР, отвергая предложения покупателей об оплате в дирхамах, поскольку это потребовало от них «проведения операций за пределами Дубая, что привело бы к более тщательному контролю за движением средств». Frank Media

Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol
© РИА Новости
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