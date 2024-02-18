В Китае заявили, что углубление сотрудничества с Аргентиной отвечает интересам обеих стран

Развитие взаимодействия Китая и Аргентины принесет пользу обеим государствам. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с аргентинской коллегой Дианой Мондино на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Углубление китайско-аргентинского сотрудничества отвечает интересам обеих стран, это общее ожидание двух народов", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая. Он напомнил, что ранее Пекин и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании по совместной реализации китайской торгово-экономической инициативы "Один пояс - один путь". "Улучшение стыковки стратегий развития [Китая и Аргентины] откроет более широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества", - указал Ван И.

Он отметил, что между двумя странами нет каких-либо неразрешенных исторических проблем или реальных конфликтов, "отношения между двумя странами достаточно зрелые и крепкие". Китайский министр сказал, что Пекин готов вместе с Буэнос-Айресом "укреплять взаимное доверие, углублять сотрудничество и совместно продвигать отношения КНР и Аргентины на новый уровень".

Хавьер Милей занял должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года. Он неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами.