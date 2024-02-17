Названы реальные последствия отказа от газа из России для Германии

Спад в энергоемкой промышленности ФРГ в последние два года превысил 20% на фоне отказа от поставок российского газа, рассказал глава ассоциации немецких импортеров газа и водорода Zukunft Gas Тим Келлер. Об этом пишет «Прайм».

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Бизнесмен отметил, что страна на протяжении десятилетий пользовалась очень выгодными поставками газа из России. Он добавил, что на фоне этого особенно выигрывали энергоемкие промышленные площадки.

«За последние два года в этой отрасли мы наблюдаем спад на более чем 20%», — отметил Келлер.

По его оценке, дешевая энергетика являлась фактически отправной точкой экономического роста Германии.