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В ФРГ рассказали об ущербе для промышленности страны из-за отказа от газа РФ

Спад в энергоемкой промышленности ФРГ в последние два года превысил 20% на фоне отказа от поставок российского газа, рассказал глава ассоциации немецких импортеров газа и водорода Zukunft Gas Тим Келлер. Об этом пишет «Прайм».

Названы реальные последствия отказа от газа из России для Германии
© пресс-центр "Газпром"

Бизнесмен отметил, что страна на протяжении десятилетий пользовалась очень выгодными поставками газа из России. Он добавил, что на фоне этого особенно выигрывали энергоемкие промышленные площадки.

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«За последние два года в этой отрасли мы наблюдаем спад на более чем 20%», — отметил Келлер.

По его оценке, дешевая энергетика являлась фактически отправной точкой экономического роста Германии.

В настоящее время, заметил глава ассоциации, стране требуется реформирование промышленной стратегии, выделение перспективных направлений развития. Вместе с тем, подчеркнул он, правительство много говорит о дорогих энергоресурсах, но ничего не предпринимает.

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Тим Келлер
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